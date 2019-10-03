Политическая игра и недовольство "формулой Штайнмайера": националисты Украины ждут реванша

В четверг, 3 октября, в СБУ вызвали на допрос владельца телеканалов "112 Украина" и "NewsOne". Первый уже лишили лицензии на цифровое вещание, второй ждет та же участь. Владелец — оппозиционный политик, депутат Верховной рады. Он рассказал, что допрашивали его по делам "терроризма" и его финансирования, отмывания денег. К слову, на одном из каналов пытались организовать нашумевший, но так и не состоявшийся телемост Москва-Киев. Это вызвало тогда волну возмущения националистов, которые сейчас бастуют против "формулы Штайнмайера".

Возможностей услышать все точки зрения на Украине становится меньше. Окружной административный суд Киева оставил в силе решение Нацсовета по телевидению, согласно которому телеканал "112 Украина" лишается лицензии на цифровое вещание, а это минус 40 процентов зрителей. Сегодня же владельца медиахолдинга Тараса Казака допросили по трем статьям, в том числе терроризм и финансирование терроризма. Сам он считает все доводы надуманными.

"Власть не останавливается. Партия власти вместе с президентом работают против оппозиции, против телеканалов. Мы будем бороться. Я думаю, правда будет за нами. Рот нам не закроют", — заявил депутат Верховной рады Украины, владелец медиахолдинга "Новости" Тарас Козак.



"Нет капитуляции! Зеленский, тикай в Ростов" — недовольны властью и на киевских улицах. Второй вечер подряд активисты, которых стало заметно больше, протестуют против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Покричали на Майдане, большим шествием пришли к офису президента.

По всей стране звучат требования отказаться от особого статуса для Донбасса, введение которого предполагает подписанный план. Митингует Львов, Винница, Одесса, Житомир, Харьков. Для экспертов в Киеве очевидно, что на улицах разворачивается политическая игра. Националисты жаждут реванша.

"Какой результат получили националистические партии получили на выборах ? Баранку, ноль они получили. Они сегодня не представлены в парламенте, они рвутся к власти, поэтому для них это повод опять разорвать страну, повод не дать возможность сесть за стол переговоров и договориться", — прокомментировал ситуацию политолог Дмитрий Спивак.

Не перестают пугать капитуляцией и в Верховной раде. Громче всех выступают против подписанного плана сторонники прежнего президента Петра Порошенко, хотя он сам подписывал Минские договоренности

"Сегодня наша с вами задача не дать Украине оказаться в ловушке Кремля. План Штайнмайера, в котором нет ни слова о безопасности, и есть ловушка", — заявила депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Для тех, кто читал условия Штайнмаера, позиция прежней власти звучит странно.



"Я прочитала эту формулу, у меня сейчас в руках закон об особом статусе Донбасса. Закон, подписанный Порошенко, внесенный им. Так вот, "формула Штайнмайера", если кому не понятно, это часть 4 статьи 10 этого закона, переписанная в более удобной для иностранцев манере", — прокомментировала ситуацию юрист Елена Лукаш.

Вспоминали прежнюю украинскую власть сегодня и за океаном. В распоряжении телеканала Fox News появились записи адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Согласно материалам, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин признался во время частной беседы, что его попросили закрыть дело в отношение холдинга Burisma, в котором работал сын американского вице-президента Джо Байдена. Шокин подтвердил, что производство развалилось из страха перед США. Записи адвоката уже переданы в Конгресс для разбирательств.