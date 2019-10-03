5-летний мальчик прыгнул с зонтом с третьего этажа и не пострадал

Пятилетний мальчик из поселка Жешарт Усть-Вымского района Коми выпрыгнул с третьего этажа с зонтом в руках и не пострадал. Ребенок решил повторить действия героев мультфильма.

Помешать мальчику совершить опасный прыжок было некому, он находился дома один. Мультипликационный герой так лихо пользовался зонтом как парашютом, что вдохновил ребенка на необдуманные действия.

Случайный прохожий, который стал свидетелем прыжка, срочно вызвал скорую помощь. Однако медики, осмотрев ребенка, не обнаружили у него серьезных телесных повреждений.

В прокуратуре Усть-Вымского района уточнили, что мать мальчика во время инцидента находилась на работе. Дома с ребенком остались отчим и младший брат. Мужчина отлучился в магазин за продуктами. Старший ребенок с ним не пошел, остался смотреть мультфильмы. Двери и окна в квартире в этот момент были закрыты.

Теперь родителям парашютиста с зонтом придется отвечать перед законом. Их обвиняют в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. "Мать привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения", сообщает "Интерфакс".