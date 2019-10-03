Ханты-Мансийск. Победитель Кубка мира по шахматам определится на тай-брейке

На Кубке мира по шахматам, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске, завершилась четвертая партия финального поединка между Теймуром Раджабовым из Азербайджана и китайцем Дин Лижэнем. Гроссмейстеры не смогли выявить победителя, сыграв вничью. Общий счет после четырех игр – 2:2.

4 октября соперники проведут тай-брейк, чтобы определить победителя турнира. В матче за третье место китаец Юй Янъи и француз Максим Вашье-Лаграв также поделили очки – 2:2. Теперь их ждет тай-брейк.