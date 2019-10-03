Россиянин вызвал полицейских, чтобы прокатиться на их машине

Житель Тюменской области обратился в полицию с заявлением о своем похищении. Как оказалось, донос был ложным, а 23-летнему парню теперь грозит уголовное дело.

По данным следствия, 13 сентября в вечернее время подозреваемый находился на автодороге Ишим – Большое Сорокино. Парень позвонил в полицию и сообщил дежурному отделения, что неизвестные якобы похитили его и везут в неизвестном направлении в багажнике машины. Сотрудники правоохранительных органов в краткие сроки прибыли на "место происшествия". В итоге парень сообщил им, что на самом деле его никто не похищал, а в полицию он позвонил потому, что ему было лень идти пешком.

В отношении 23-летнего жителя Тюменской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса России (заведомо ложный донос). Наказание по ней предусматривает штраф, исправительные работы или лишение свободы, сообщается на сайте Следственного комитета по Тюменской области.