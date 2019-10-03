В Индии в день 150-летия Махатмы Ганди украли его останки

Из мемориала на территории индийского штата Мадхья-Прадеш были похищены останки Махатмы Ганди. Это произошло в день празднования 150-й годовщины со дня рождения лидера национально-освободительного движения Индии.

Смотритель мемориала рассказал, что в связи с юбилеем Ганди он открыл ворота рано утром, а вечером, когда вернулся туда, обнаружил пропажу останков, передает ТАСС.

Он рассказал, что злоумышленники также повредили плакат с его изображением, написав на нем: "Предатель".

Полицейские незамедлительно начали поиски подозреваемых в краже "с целью нанесения урона национальному единству Индии".

Как отмечает в связи с этим инцидентом телерадиокорпорация BBC, некоторые индийские националисты до сих пор воспринимают Ганди как предателя из-за того, что он поддержал идею мирного сосуществования индуистов и мусульман.

Махатма Ганди погиб в 1948 году в результате нападения активиста одной из местных радикальных группировок. В соответствии с традициями индуизма его кремировали, а останки были упокоены в нескольких мемориалах в различных штатах Индии.

Международный день ненасилия в память о Махатме Ганди отмечают в Индии 2 октября.