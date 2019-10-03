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3 октября 201918:29

Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

Zuma/ТАСС

Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Путин подчеркнул, что Россия нанесла поражение уже практически победившему международному террористическому интернационалу.

Также президент сказал, что урегулирование в Сирии может стать моделью разрешения региональных кризисов. Он особо отметил, что речь идет о дипломатических механизмах. "Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение", — подчеркнул Путин.

В своем выступление российский лидер отметил, что глобальные проблемы невозможно решить без участия азиатских государств. По его словам, это можно попытаться сделать "по инерции и старой памяти", но легитимность, практический смысл и ценность таких решений сомнительны.

По мнению Путина, азиатские страны показывают, что принципы государственного суверенитета не противоречат открытости и глобализации, устойчивое развитие возможно на основе независимости и самостоятельности.

"Азиатские страны, демонстрируя впечатляющие примеры прогресса, при этом сохраняют свою самобытность, берегут традиции, помнят о своих корнях​​​", — отметил российский президент.

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