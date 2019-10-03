Live

Новости Общество

Все видео этой рубрики
3 октября 201918:10 Александр Руденко

Могут вызвать рак: "Ранитидин" и "Зантак" изымают из аптек

Могут вызвать рак: "Ранитидин" и "Зантак" изымают из аптек

Популярный препарат от язвы желудка "Зантак" изымают из обращения в России вслед за другими европейскими странами. В составе лекарства, которое использовали десятилетиями, обнаружили канцероген, способный вызвать рак.

Признанный опасным в Европе препарат "Ранитидин" пока легко найти на прилавках российских аптек. Фармацевты говорят, что лекарство популярное и безвредное. Про его запрет на западе большинство слышат впервые.

Из пяти московских аптек журналистам "Ранитидин" продали в трех. Лекарство в свободной продаже, купить его можно без рецепта, цена доступная — от 20 до 60 рублей.

Это лекарство по всему миру продавали десятки лет. Препарат эффективен при изжоге и болях в желудке. Однако в сентябре этого года ранитидин попал в черный список. Под запретом для его продажи рынки таких стран, как Германия, Финляндия, Канада, Италия, Португалия и Сингапур.

Первыми препарат забраковали американские медики, выявив запредельный уровень диметилнитрозамина — примеси канцерогенов. Так называемый гепатотропный яд, опасно влияющий на печень и способный вызвать рак, обнаружили в сырье индийской фармацевтической компании. Saraca Laboratories Limited в Хайдарабаде — основной на планете поставщик компонентов для "Ранитидина". Основной, но не единственный.

"Тревогу забили американцы, а когда американцы бьют тревогу, надо всем включать голову. Они очень хитрые игроки на рынке", — считает Андрей Коржиков, хирург-онколог, заслуженный врач РФ.

Российские онкологи убеждены, что поводов для паники нет. В стране препарат применяют с 70-х годов и пока без претензий. Но не отреагировать в Росздравнадзоре не могли. "Ранитидин" и "Зантак" — еще одно лекарство, содержащее индийские компоненты — начинают изымать из обращения.

"Росздравнадзор изымает только те серии препаратов, которые произведены из запрещенной фармацевтической субстанции. Все остальные препараты продолжают находиться в обращении и могут применяться пациентами", объясняет Алла Трапкова, временно исполняющая обязанности начальника управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора.

Чтобы подтвердить или опровергнуть выводы зарубежных химиков, в российских лабораториях проводят свои исследования. Проверяют не только уже изъятые из обращения препараты, но и другие лекарства, содержащие индийские вещества. На это потребуется от месяца до полугода.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

18:17

Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

17:10

Госдума переезжает в Дом союзов

17:03

Медведев освободил от должности главу Росгидромета

15:37

Сотрудник парижской префектуры напал с ножом на полицейских

14:40

Джонсон представил новый план Brexit

14:37

Дмитрий Медведев прилетел в Гавану

14:01

Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

12 минут назад
Госдума переезжает в Дом союзов

Госдума переезжает в Дом союзов

1 час назад
Глухонемой инженер разведки: напавшего на полицейских прошили автоматной очередью

Глухонемой инженер разведки: напавшего на полицейских прошили автоматной очередью

1 час назад

Трансляции

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Две границы Северной Ирландии: Джонсон представил новый план Brexit

Две границы Северной Ирландии: Джонсон представил новый план Brexit

3 часа назад
Сын топ-менеджера МТС гонял по Москве без прав и с поддельными номерами

Сын топ-менеджера МТС гонял по Москве без прав и с поддельными номерами

49 минут назад
Московских водителей просят начать "переобуваться"

Московских водителей просят начать "переобуваться"

2 часа назад
"Красная королева" фигурного катания Ирина Роднина: "Мне не нравился Уланов"

"Красная королева" фигурного катания Ирина Роднина: "Мне не нравился Уланов"

3 часа назад
Могут вызвать рак: "Ранитидин" и "Зантак" изымают из аптек

Могут вызвать рак: "Ранитидин" и "Зантак" изымают из аптек

31 минута назад
В Индии в день 150-летия Махатмы Ганди украли его останки

В Индии в день 150-летия Махатмы Ганди украли его останки

34 минуты назад
Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

8 часов назад
Супруга Боярского рассказала, почему он припарковался на выделенке

Супруга Боярского рассказала, почему он припарковался на выделенке

2 часа назад
Трамп хлопнул по колену финского президента. Тому не понравилось

Трамп хлопнул по колену финского президента. Тому не понравилось

3 часа назад
ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

02.10.2019 13:10
200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

02.10.2019 12:42
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

01.10.2019 09:00
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
Минфин хочет заставить Google и Facebook делиться заработанным в России

Минфин хочет заставить Google и Facebook делиться заработанным в России

23 минуты назад
5-летний мальчик прыгнул с зонтом с третьего этажа и не пострадал

5-летний мальчик прыгнул с зонтом с третьего этажа и не пострадал

26 минут назад
Россиянин вызвал полицейских, чтобы прокатиться на их машине

Россиянин вызвал полицейских, чтобы прокатиться на их машине

34 минуты назад
Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

56 минут назад
Политическая игра и недовольство "формулой Штайнмайера": националисты Украины ждут реванша

Политическая игра и недовольство "формулой Штайнмайера": националисты Украины ждут реванша

1 час назад
Освобожден от должности глава Росгидромета

Освобожден от должности глава Росгидромета

1 час назад
"Мисс Москва" запросила у экс-короля Малайзии суммы, способные его разорить

"Мисс Москва" запросила у экс-короля Малайзии суммы, способные его разорить

1 час назад
Семилетний мальчик с братом разбил отцовский BMW. Видео

Семилетний мальчик с братом разбил отцовский BMW. Видео

1 час назад
Апофеоз беспринципности: Захарова опровергла высадку спецназа на Шпицбергене

Апофеоз беспринципности: Захарова опровергла высадку спецназа на Шпицбергене

2 часа назад
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

2 часа назад
В Дагестане пациент не выдержал зубной боли и убил стоматолога

В Дагестане пациент не выдержал зубной боли и убил стоматолога

2 часа назад
Чёрная смерть пришла в Европу из России

Чёрная смерть пришла в Европу из России

2 часа назад
Сначала душил, потом бил кирпичом: подросток, убивший подругу в Балашихе, рос в благополучной семье

Сначала душил, потом бил кирпичом: подросток, убивший подругу в Балашихе, рос в благополучной семье

3 часа назад
Российские регбисты уступили ирландцам, потеряв шансы на выход в плей-офф Кубка мира

Российские регбисты уступили ирландцам, потеряв шансы на выход в плей-офф Кубка мира

3 часа назад
Стало известно, какие автомобили могут избежать повышения утильсбора

Стало известно, какие автомобили могут избежать повышения утильсбора

3 часа назад
Ради Марса: Британия ослабила антироссийские санкции

Ради Марса: Британия ослабила антироссийские санкции

3 часа назад
Медведев прилетел в Гавану спустя 6 лет

Медведев прилетел в Гавану спустя 6 лет

3 часа назад
В Германии трупы мужчины и собаки восемь лет лежали в квартире

В Германии трупы мужчины и собаки восемь лет лежали в квартире

4 часа назад
Новые BMW X5 M и x6 M: комплектации, рублевые цены и старт продаж в России

Новые BMW X5 M и x6 M: комплектации, рублевые цены и старт продаж в России

4 часа назад
Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

4 часа назад
Корниенко уволен с поста директора ФСИН

Корниенко уволен с поста директора ФСИН

4 часа назад
Гадалка обманула фигуристку Сотникову, выманив 2 миллиона за решение личных проблем

Гадалка обманула фигуристку Сотникову, выманив 2 миллиона за решение личных проблем

4 часа назад
Найденного в тайге мальчика сняли на видео

Найденного в тайге мальчика сняли на видео

5 часов назад
Подавляющее большинство россиян за то, чтобы дарить учителю один букет от класса

Подавляющее большинство россиян за то, чтобы дарить учителю один букет от класса

5 часов назад
В Жуковском во время испытаний благополучно сел МС-21 с неполадками

В Жуковском во время испытаний благополучно сел МС-21 с неполадками

6 часов назад
Жительница Кузбасса похитила малыша из роддома, чтобы порадовать супруга

Жительница Кузбасса похитила малыша из роддома, чтобы порадовать супруга

6 часов назад
Депутат Госдумы предложил ввести льготную категорию "жертвы перестройки"

Депутат Госдумы предложил ввести льготную категорию "жертвы перестройки"

6 часов назад
В троллейбус на скорости 120 км/ч: момент смертельной аварии в Кишиневе попал на видео

В троллейбус на скорости 120 км/ч: момент смертельной аварии в Кишиневе попал на видео

7 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

7 часов назад
Ученики московской гимназии окунули одноклассника головой в унитаз

Ученики московской гимназии окунули одноклассника головой в унитаз

7 часов назад
Аспирин уменьшает вред от загрязнения воздуха

Аспирин уменьшает вред от загрязнения воздуха

8 часов назад
Бездомная россиянка, спевшая в американском метро, заключит выгодный контракт

Бездомная россиянка, спевшая в американском метро, заключит выгодный контракт

8 часов назад
Емельяненко-младший еще до "боя года" разбил лицо Кокляеву

Емельяненко-младший еще до "боя года" разбил лицо Кокляеву

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку