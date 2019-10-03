200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

Сбербанк опровергает информацию об утечке персональных данных 60 миллионов клиентов. Представитель банка заявил, что речь идет только о 200 кредитных картах. Банк обратился в ЦБ, правоохранительные органы и Роскомнадзор​​​. Также была проведена проверка всех систем без исключения. Основная версия утечки – действия сотрудника банка, который обладал правами администратора.

Как сообщает "Интерфакс", все 200 человек являются клиентами Уральского банка Сбербанка. В Сеть попали данные кредитных карт, а не зарплатных или социальных. При этом представитель Сбербанка подчеркнул, клиенты сразу же были предупреждены, карты перевыпущены. Ни одной мошеннической операции не было совершено.

Информация о 60 миллионах картах является недостоверной, так как всего Сбербанк выпустил 40 миллионов кредиток, из них активных сейчас 18 миллионов.