Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
3 октября 201918:42

Путин призвал переступать через стереотипы и геополитические шаблоны

Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что единообразие и универсализация в мире невозможны, поскольку все страны разные. При этом российский лидер отметил, что нужна система, при которой разные ценности, традиции и идеи должны сосуществовать и обогащать друг друга, сохраняя при этом свои особенности и различия. Соответствующее заявление глава государства сделал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По мнению Владимира Путина, интересы государств мира не всегда совпадают, потому им надо научиться действовать сообща, переступая через стереотипы, геополитические шаблоны. Российский лидер отметил, что необходимы гибкость, нелинейность, которые означали бы не отказ от системы, а умение организовать сложный процесс. По словам главы государства, нужно исходить из реалий, что предполагает способность учитывать разные культурно-ценностные системы. "Только так можно эффективно разрешить задачи на глобальном, да и на региональном, и на национальном уровне тоже", — заявил президент России.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия дорожит и гордится сохранением своей самобытности и одновременно общности живущих в ней народов, сообщает телеканал "Россия 24". Путин отметил, что страна с самого начала своей истории была многонациональной и многоконфессиональной. Глава государства подчеркнул, что Россия впитала в себя многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, смогла сохранить уникальность.

Владимир Путин на пленарном заседании напомнил, что в дипломатии 19 века был термин "концерт великих держав", что является отсылкой к системе международных отношений после Венского конгресса в 1814-1815 годах. По словам главы государства, сегодня пришло время поговорить о глобальном концерте моделей развития, культур, интересов и традиций, где звучание каждого инструмента незаменимо, важно и ценно. "И чтобы музыка исполнялась без фальши, без какой-то какофонии, а, наоборот, звучала гармонично, важно учитывать мнения и интересы всех участников международной жизни", — отметил Путин.

По мнению российского лидера, именно между самостоятельными, суверенными государствами могут выстраиваться взаимоуважительные, прагматичные, предсказуемые и прочные отношения.

Ранее Владимир Путин во время заседания заявил, что прямой разговор между США и КНДР дает надежду на мирное урегулирование.

Сейчас

18:17

Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

17:10

Госдума переезжает в Дом союзов

17:03

Медведев освободил от должности главу Росгидромета

15:37

Сотрудник парижской префектуры напал с ножом на полицейских

14:40

Джонсон представил новый план Brexit

14:37

Дмитрий Медведев прилетел в Гавану

14:01

Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

13 минут назад
200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

200 клиентов: Сбербанк опроверг утечку информации о 60 миллионах карт

3 минуты назад
Госдума переезжает в Дом союзов

Госдума переезжает в Дом союзов

1 час назад

Трансляции

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Глухонемой инженер разведки: напавшего на полицейских прошили автоматной очередью

Глухонемой инженер разведки: напавшего на полицейских прошили автоматной очередью

1 час назад
Сын топ-менеджера МТС гонял по Москве без прав и с поддельными номерами

Сын топ-менеджера МТС гонял по Москве без прав и с поддельными номерами

50 минут назад
Московских водителей просят начать "переобуваться"

Московских водителей просят начать "переобуваться"

2 часа назад
"Красная королева" фигурного катания Ирина Роднина: "Мне не нравился Уланов"

"Красная королева" фигурного катания Ирина Роднина: "Мне не нравился Уланов"

3 часа назад
Могут вызвать рак: "Ранитидин" и "Зантак" изымают из аптек

Могут вызвать рак: "Ранитидин" и "Зантак" изымают из аптек

32 минуты назад
В Индии в день 150-летия Махатмы Ганди украли его останки

В Индии в день 150-летия Махатмы Ганди украли его останки

35 минут назад
Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

Где живут миллиардеры: топ-10 стран мира

8 часов назад
Супруга Боярского рассказала, почему он припарковался на выделенке

Супруга Боярского рассказала, почему он припарковался на выделенке

2 часа назад
Трамп хлопнул по колену финского президента. Тому не понравилось

Трамп хлопнул по колену финского президента. Тому не понравилось

3 часа назад
ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

ВГТРК покажет матчи чемпионата мира по футболу 2022 года

02.10.2019 13:10
200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

02.10.2019 12:42
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

01.10.2019 09:00
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
В уральском городе козырек подъезда обвалился на подростка

В уральском городе козырек подъезда обвалился на подростка

2 минуты назад
Минфин хочет заставить Google и Facebook делиться заработанным в России

Минфин хочет заставить Google и Facebook делиться заработанным в России

24 минуты назад
5-летний мальчик прыгнул с зонтом с третьего этажа и не пострадал

5-летний мальчик прыгнул с зонтом с третьего этажа и не пострадал

27 минут назад
Россиянин вызвал полицейских, чтобы прокатиться на их машине

Россиянин вызвал полицейских, чтобы прокатиться на их машине

35 минут назад
Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

57 минут назад
Политическая игра и недовольство "формулой Штайнмайера": националисты Украины ждут реванша

Политическая игра и недовольство "формулой Штайнмайера": националисты Украины ждут реванша

1 час назад
Освобожден от должности глава Росгидромета

Освобожден от должности глава Росгидромета

1 час назад
"Мисс Москва" запросила у экс-короля Малайзии суммы, способные его разорить

"Мисс Москва" запросила у экс-короля Малайзии суммы, способные его разорить

1 час назад
Семилетний мальчик с братом разбил отцовский BMW. Видео

Семилетний мальчик с братом разбил отцовский BMW. Видео

1 час назад
Апофеоз беспринципности: Захарова опровергла высадку спецназа на Шпицбергене

Апофеоз беспринципности: Захарова опровергла высадку спецназа на Шпицбергене

2 часа назад
Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

Томич застрелил двух женщин в офисе и покончил с собой

2 часа назад
В Дагестане пациент не выдержал зубной боли и убил стоматолога

В Дагестане пациент не выдержал зубной боли и убил стоматолога

2 часа назад
Чёрная смерть пришла в Европу из России

Чёрная смерть пришла в Европу из России

2 часа назад
Сначала душил, потом бил кирпичом: подросток, убивший подругу в Балашихе, рос в благополучной семье

Сначала душил, потом бил кирпичом: подросток, убивший подругу в Балашихе, рос в благополучной семье

3 часа назад
Российские регбисты уступили ирландцам, потеряв шансы на выход в плей-офф Кубка мира

Российские регбисты уступили ирландцам, потеряв шансы на выход в плей-офф Кубка мира

3 часа назад
Стало известно, какие автомобили могут избежать повышения утильсбора

Стало известно, какие автомобили могут избежать повышения утильсбора

3 часа назад
Ради Марса: Британия ослабила антироссийские санкции

Ради Марса: Британия ослабила антироссийские санкции

3 часа назад
Медведев прилетел в Гавану спустя 6 лет

Медведев прилетел в Гавану спустя 6 лет

3 часа назад
В Германии трупы мужчины и собаки восемь лет лежали в квартире

В Германии трупы мужчины и собаки восемь лет лежали в квартире

4 часа назад
Новые BMW X5 M и x6 M: комплектации, рублевые цены и старт продаж в России

Новые BMW X5 M и x6 M: комплектации, рублевые цены и старт продаж в России

4 часа назад
Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

Спускаемый аппарат "Союза" приземлился в 147 км от Джезказгана

4 часа назад
Корниенко уволен с поста директора ФСИН

Корниенко уволен с поста директора ФСИН

4 часа назад
Гадалка обманула фигуристку Сотникову, выманив 2 миллиона за решение личных проблем

Гадалка обманула фигуристку Сотникову, выманив 2 миллиона за решение личных проблем

4 часа назад
Найденного в тайге мальчика сняли на видео

Найденного в тайге мальчика сняли на видео

5 часов назад
Подавляющее большинство россиян за то, чтобы дарить учителю один букет от класса

Подавляющее большинство россиян за то, чтобы дарить учителю один букет от класса

5 часов назад
В Жуковском во время испытаний благополучно сел МС-21 с неполадками

В Жуковском во время испытаний благополучно сел МС-21 с неполадками

6 часов назад
Жительница Кузбасса похитила малыша из роддома, чтобы порадовать супруга

Жительница Кузбасса похитила малыша из роддома, чтобы порадовать супруга

6 часов назад
Депутат Госдумы предложил ввести льготную категорию "жертвы перестройки"

Депутат Госдумы предложил ввести льготную категорию "жертвы перестройки"

6 часов назад
В троллейбус на скорости 120 км/ч: момент смертельной аварии в Кишиневе попал на видео

В троллейбус на скорости 120 км/ч: момент смертельной аварии в Кишиневе попал на видео

7 часов назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

7 часов назад
Ученики московской гимназии окунули одноклассника головой в унитаз

Ученики московской гимназии окунули одноклассника головой в унитаз

7 часов назад
Аспирин уменьшает вред от загрязнения воздуха

Аспирин уменьшает вред от загрязнения воздуха

8 часов назад
Бездомная россиянка, спевшая в американском метро, заключит выгодный контракт

Бездомная россиянка, спевшая в американском метро, заключит выгодный контракт

8 часов назад
Емельяненко-младший еще до "боя года" разбил лицо Кокляеву

Емельяненко-младший еще до "боя года" разбил лицо Кокляеву

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку