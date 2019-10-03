ЦСКА назвал состав на игру с "Эспаньолом"

Тренерский штаб московского ЦСКА определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Эспаньола". Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Никола Влашич и Федор Чалов с первых минут появятся на поле армейского стадиона.

Вместе с ними в стартовый состав попали Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Константин Кучаев, Ильзат Ахметров, Кристиян Бистрович и Арнор Сигурдссон, сообщает пресс-служба красно-синих.

Матч между ЦСКА и "Эспаньолом" состоится 3 октября. Игра начнется в 19:55 по московскому времени.