"Барыс" взял верх над "Торпедо" в матче КХЛ

В Нур-Султане матчем между местным "Барысом" и нижегородским "Торпедо" продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 2:1.

В составе казахстанской команды шайбы забросили Ииро Пакаринен и Роман Старченко. За нижегородцев отличился Джордан Шредер.

"Барыс" набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Торпедо" с 16 баллами сохранило четвертую позицию на Западе.