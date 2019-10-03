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3 октября 201919:20

Почти рекорд: четверг стал самым теплым днем октября в Москве

Почти рекорд: четверг стал самым теплым днем октября в Москве

Четверг, 3 октября, стал самым теплым днем месяца в столице. Воздух днем прогрелся до отметки в +21 градус и почти побил рекорд 1974 года.

Об этом сообщается на сайте "Метеовести". Третий день октября напомнил москвичам об ушедшем лете, он принес в столицу мощную волну тепла. В 14:00 столбики термометров достигли отметки в +21,1, что лишь на 0,3 градуса меньше суточного рекорда, установленного в этот же день в 1974 году.

Не исключено, что в промежутках между ежечасными наблюдениями было еще теплее. Но об этом, отмечается в сообщении, можно узнать после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

За все время инструментальных наблюдений максимальная температура 3 октября была зафиксирована в 1915 году. Тогда столбики термометра достигли отметки в +24 градуса — это абсолютный рекорд тепла в октябре.

Тем не менее, жителям столицы можно посоветовать утепляться, поскольку ранее синоптики отметили, что теплые дни заканчиваются.

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