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3 октября 201919:38

Сын топ-менеджера МТС арестован на 10 суток

Головинский суд Москвы в четверг, 3 октября, арестовал на 10 суток сына топ-менеджера МТС Алана Ибрагимова. Соответствующее постановление вынесено по части 1 статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

По данным следствия, в ночь на четверг около 03:00 сотрудники ДПС пытались остановить на севере Москвы BMW, сообщает РИА Новости. За рулем машины находился Алан Ибрагимов.

Водитель автомобиля проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться, в результате чего инспекторы преследовали его на протяжении 3,5 часа. Когда иномарка была обнаружена, ее водитель и пассажир отказались предоставить документы и заблокировали двери. Сотрудникам ГАИ пришлось разбить стекло и принудительно вывести людей из машины.

Вскоре на место приехала следственно-оперативная группа. Досмотр автомобиля был произведен в присутствии понятых, также в машине обнаружено несколько комплектов номерных знаков. Кроме того, следствием установлено, что на момент задержания на BMW находились подложные государственные регистрационные знаки.

Алан Ибрагимов управлял транспортным средством, не имея на то права, поскольку был лишен его ранее за отказ от медицинского освидетельствования.

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