На северо-западе Москвы водитель протаранил четыре автомобиля

На северо-западе Москвы водитель протаранил четыре припаркованные машины.

Авария произошла на улице Маршала Бирюзова. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, водителю стало плохо за рулем, и он врезался в автомобили.

В результате ДТП никто не пострадал. Водителя скорая увела в больницу.