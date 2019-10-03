Путин рассказал, что помогло России избежать гражданской войны в 90-е

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", рассказал, как стране удалось избежать гражданской войны в 1990-е годы.

По словам российского лидера, государство в годы двадцатого века пережило один из самых трудных периодов в своей истории. Путин отметил, что Россия в 90-е подошла к очень опасной черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, нации и страны — развал и распад страны.

Российский лидер рассказал, что угроза тогда висела в воздухе и люди в большинстве своем ее чувствовали. По словам Путина, страна тогда могла погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственное единство и суверенитет, оказаться на периферии мировой политики, сообщает "Россия 24".

Глава государства объяснил, почему удалось избежать трагедии. "Только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты", — отметил Владимир Путин.

Во время пленарного заседания глава государства рассказал, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. По его словам, это кардинально повысит обороноспособность КНР. Путин подчеркнул, что такую систему имеют только США и Россия. Президент отметил, что страны будут работать дальше в областях космоса, военно-технического сотрудничества.

По мнению Путина, Россия и Китай никогда не работают и не дружат против кого-либо. "Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга", — отметил лидер государства.

Кроме того, Путин заявил, что сдерживание Китая невозможно. По его словам, тот, кто будет предпринимать такие попытки, нанесет себе ущерб и урон. Российский лидер отметил, что необходимо объединение усилий по созданию обстановки доброжелательного сотрудничества и поиска общих для всех систем безопасности.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил стратегическое значение отношений между Баку и Москвой. Он сообщил, что на состоявшейся в Сочи встрече с главой России лидеры прошлись по очень обширной повестке дня двусторонних отношений и наметили пути дальнейшего взаимодействия.

По словам Алиева, между Азербайджаном и Россией существует очень активный политический диалог. Регулярные встречи глав государств и других официальных лиц способствуют углублению сотрудничества. Кроме того, Алиев также отметил положительную динамику торгово-экономических отношений двух стран.