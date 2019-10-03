Россия в 2020 году примет гонку Немецкого кузовного чемпионата

Весной 2020 года новый автодром "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом примет этап Немецкого кузовного чемпионата Контракт на проведение одного из самых популярных европейских заездов подписали в первый же день открытия комплекса.

Соревнования Deutsche Tourenwagen Masters пройдут с 29-го по 31-е мая. Ранее Россия четырежды уже принимала этапы DTM – с 2013 по 2017 год. Тогда гонки проходили на трассе Moscow Raceway в Подмосковье.