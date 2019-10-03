Путин прокомментировал свою прошлогоднюю фразу про рай

Президент России Владимир Путин в четверг, 3 октября, на заседании клуба "Валдай" прокомментировал свое прошлогоднее высказывание о попадании россиян в рай в случае нападения на страну.

На вопрос о том, стала ли Россия за год ближе к раю, глава государства ответил, что люди все и всегда одинаково близки к Господу. По мнению Путина, именно всевышний определит, где человеку находиться после окончания его земного пути.

Российский лидер отметил, что за минувший год ситуация в мире с безопасностью не стала лучше. Она наоборот ухудшилась в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает "Россия 24".

На заседании "Валдая", которое состоялось в 2018 году, Владимир Путин заявил, что в случае нанесения удара по России агрессор будет уничтожен ответным ударом. По словам президента, россияне как жертвы агрессии, как мученики попадут в рай, а враги просто "сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".