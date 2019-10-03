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3 октября 201922:14 Евгений Давыдов

Деньги собрали, а памятника нет: когда появится мемориал на могиле Федора Черенкова

Деньги собрали, а памятника нет: когда появится мемориал на могиле Федора Черенкова

Сдутый мяч, сломанный крест и старая табличка с надписью "Виват, король" — так выглядит могила легендарного полузащитника "Спартака" Федора Черенкова. Завтра, 4 октября, ровно пять лет с тех пор, как его не стало. Этим летом на Троекуровском кладбище, где похоронен кумир миллионов любителей футбола, собирались установить памятник. Деньги собрали болельщики, родные заказали проект. Но мемориала так и нет. Почему?

Красно-белый шарф на безжизненной березе — вот так сейчас выглядит могила легендарного Федора Черенкова. За пять лет ничего не изменилось. Спущенный футбольный мяч, выцветшая форма, на днях сломался и деревянный крест. О самом талантливом футболисте "Спартака" напоминает, разве что, фотография. Фанаты признаются — больно и стыдно.

"Могилка по истечении пяти лет, конечно, удручающее впечатление производит. Это великий человек, святой! Ни памятника, ничего. Хотелось бы, конечно, в полный рост с мячом", — поделился поклонник таланта Черенкова.

Памятник на могиле должен был появиться еще летом. Болельщики собрали деньги, родные нашли исполнителя.

"Очень много обещаний, а в итоге после авансового платежа человек потихонечку испарился", — рассказала дочь Федера Черенкова Анастасия.

Скульптор Владимир Матюхин считает, что аванс (около миллиона рублей) отработал. С тем, что все сроки вышли — согласен, признается — ждал вдохновения. Но говорит, что заказчик его не понял. Семья за эти деньги ждала гранитный мемориал, а он три года рисовал эскизы.

"Я не смог объяснить, что такое макет памятника и что такое модель бюста", — рассказал скульптор Владимир Матюхин.

Играть как Черенков в 80-е, наверное, мечтал каждый мальчишка. За нестандартное мышление на поле его обожали не только спартаковцы, но и болельщики непримиримых противников. Дважды — лучший игрок страны. Настоящий народный футболист. 

"Я его гонял: "Куда ты бежишь? Да ты все не так делаешь! А в дальнейшем я понял, что это Федор Черенков — величайший футболист", — экс-защитник "Спартака" Евгений Ловчев вспоминает совсем юного Черенкова. Талант было видно сразу.

"Федору, я уверен, болельщики собрали бы деньги, нашлись бы хорошие скульпторы", — прокомментировал Евгений Ловчев. Болельщики, в том числе и всемирно известные, подтверждают: собрать деньги еще раз — не проблема. "Давайте скинемся все, о чем мы вообще говорим? Это неправильно", — отметил народный артист России Денис Мацуев.

Фигура — в полный рост, мяч — в ногах. Родные Черенкова уже нашли другого автора. Подвернутые гетры, "десятка" на спине — стараются учесть все нюансы.

"Мы нашли и бутсу, и определились, какой мяч, какая форма должна быть", — рассказала скульптор Наталья Опиок.

Памятник на Троекуровском кладбище обещают установить в следующем году. Пока же убрали мусор и починили крест.

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