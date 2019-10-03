В правительстве Новгородской области обсудили проблемы утилизации отходов

В Великом Новгороде до конца года обещают построить новый полигон для утилизации бытовых отходов. Он сможет принять до 170 тысяч тонн мусора ежегодно. Инфраструктуру для сортировки и утилизации будут создавать при поддержке Российского экологического оператора.

"Мы знаем, что достаточно большое количество объектов было подготовлено заблаговременно. Результатом явился планомерный переход на новые условия работы. В настоящий момент мы обсуждаем дальнейшие шаги по совершенствованию инфраструктуры и созданию новых объектов", — заявил генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.

Организация "Российский экологический оператор" была создана в апреле этого года для ревизии территориальных схем обращения с коммунальными отходами и формирования единой для всей страны системы работы этой отрасли, сообщает "Россия 24". В Великом Новгороде Денис Буцаев посмотрел, как идет строительство второй очереди ТБО. Инвестором здесь выступает региональный оператор "Экосити".

"На сегодня порядка 80 процентов работ выполнены. Чтобы его запустить, остается самый острый вопрос – это очистные сооружения, которые достаточно дорогостоящие, и, к сожалению, они четко прописаны в проекте и не имеют аналогов. Надеюсь, что работы будут закончены", — сказал генеральный директор ООО "Экосити", инвестор Евгений Мошников.

Общая стоимость проекта – 960 миллионов рублей. Работы выполнены на 320 миллионов. Денис Буцаев внимательно изучил проект, оценил проведенную работу по созданию современной инфраструктуры, связанной с сортировкой и утилизацией отходов, и озвучил свои предложения.

Обсуждение темы утилизации отходов продолжилась в правительстве Новгородской области. Денис Буцаев обсудил с губернатором Андреем Никитиным план дальнейшей совместной работы. Новгородская область сейчас имеет все основания рассчитывать на участие в инвестиционной программе Российского экологического оператора, поскольку одна из первых в стране стала решать вопрос по сортировке мусора. "Будем обязательно участвовать и в вашей инвестиционной программе, будем работать по современным площадкам. Мы готовы быть активными, мы готовы быть в пилоте, мы готовы двигаться", — заверил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Рассчитываем, что правила предоставления поддержки будут правительством РФ до конца текущего года и в декабре мы сможем выйти на заключение соответствующих соглашений. Это позволит сделать цепочку обработки и утилизации отходов", — сказал Буцаев.

Инвестиционная поддержка Российского экологического оператора в первую очередь будет касаться двух полигонов — Новгородского, где Денис Буцаев побывал сегодня, и Боровичского. Его создание сейчас стоит в планах новгородского правительства.