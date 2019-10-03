ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" проиграл испанскому "Эспаньолу" со счетом 0:2. Для армейцев это поражение стало вторым кряду в еврокубках.

У победителей встречи голами отметились китайский форвард У Лэй и испанский нападающий Виктор Кампусано, забившие на 64-й и 95-й минутах соответственно.

В параллельной игре группы Н болгарский "Лудогорец" на выезде разгромил венгерский "Ференцварош" (3:0) благодаря дублю Рафаэла Форстера.

Таким образом, "Лудогорец" с шестью очками возглавляет квартет, "Эспаньол" (4 очка) расположился на второй строчке, "Ференцварош" (1) – на третьей, ЦСКА (0) – на четвертой.

В следующем матче турнира подопечные Виктора Гончаренко 24 октября примут венгерскую команду, а "бело-синие" в тот же день на выезде сыграют с болгарскими "орлами".