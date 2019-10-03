КХЛ. "Витязь" обыграл ЦСКА и довел победную серию до десяти матчей

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подольский "Витязь" на выезде одержал волевую победу над московским ЦСКА со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

У победителей встречи голами отметились Пекка Йормакка и Миро Аалтонен, забившие на 23-й и 37-й минутах соответственно, а у гостей отличился Иржи Секач, открывший счет в игре на 11-й минуте.

"Витязь" одержал десятую победу кряду и с 22 очками лидирует в Западной конференции, а ЦСКА в ней же расположился на третьей строчке, имея в активе на одно очко меньше. Армейцы прервали победную серию из восьми игр.

В следующем матче "регулярки" КХЛ подольская команда в субботу, 5 октября, примет московский "Спартак", а подопечные Игоря Никитина в тот же день дома сыграют с рижским "Динамо".