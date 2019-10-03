Картина Бэнкси, осуждающая парламент Британии, продана за рекордные 12 миллионов долларов

Картина уличного художника Бэнкси, высмеивающая парламент Британии, ушла в четверг, 3 октября, с молотка за рекордную сумму. Полотно было реализовано за рекордные 9,9 миллиона фунтов (12 миллионов долларов). Аукцион был организован в рамках торгов предметами современного искусства, которые проводит в Лондоне Sotheby’s. Об этом сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

На картине внушительных размеров (4 на 2,5 метра) изображено заседание Палаты общин британского парламента. В роли депутатов выступают шимпанзе и орангутаны.

Данная картина стала самой дорогой работой британского уличного художника, проданной с аукциона.

Ранее сообщалось, что Бэнкси открыл в Лондоне магазин, в котором ничего нельзя купить.