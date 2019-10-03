В Санкт-Петербурге открыли три станции метро

В минувший четверг в Петербурге первых пассажиров приняли сразу три станции метро. По расчетам, с открытием нового участка значительно улучшится транспортная доступность южных районов Петербурга и его пригородов.

Традиционная красная ленточка напротив эскалатора в вестибюле станции "Проспект Славы". Ее перерезают губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗАКСа Вячеслав Макаров. Эти ножницы, кстати, исторические. Они были на открытии всех станций городской подземки, начиная с 1955 года.

Губернатор лично проверяет готовность всех трёх новых станций. В компании метростроевцев он проехал до конечной станции. Тестовый режим, в котором работал этот участок Фрунзенского радиуса, в сентябре был необходим. Александр Беглов подчеркнул – безопасность, прежде всего.

Конечная станция теперь "Шушары" — она значительно облегчит жизнь тем, кто ездит из одноименного поселка. А ещё поможет пассажирам из Колпино и Славянки. По новому маршруту — между этими населенными пунктами и последней станцией Фрунзенского радиуса — уже ходят рейсовые автобусы.

Удобно и красиво — вот самая популярная реакция горожан, которые проехали по новому пути. Первые пассажиры фотографировались, делали селфи и просто разглядывали масштабные панно и архитектурные композиции. А кто-то и вовсе считал, на сколько минут теперь можно дольше поспать перед работой.

Праздник и у коллекционеров в честь масштабного открытия метрополитен выпустил памятные жетоны. На них изображены новые станции "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары".

Желающих купить новенькие жетоны на память оказалось много, так что у касс даже скопились очереди. Нужно привыкать к большому пассажиропотоку, отметили в метрополитене. Этими станциями, по подсчетам специалистов, каждый день будут пользоваться более миллиона человек.