В Ираке продолжаются акции протеста

Жертвами беспорядков в Ираке стали три десятка человек. Раненых — более тысячи. Там, несмотря на введенный комендантский час, продолжаются протесты. На улицах жгут покрышки, стягиваются дополнительные силы полиции.

Акции протеста в Ираке идут по всей стране с начала недели, напоминает телеканал "Россия 24". Люди недовольны безработицей и коррупцией и требуют отставки правительства.