Жители Якутии отблагодарили автора "Игры престолов" серебряным "Оскаром"

Автор "Игры Престолов" Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за народный "Оскар". Писателю передали серебряную статуэтку — фигурку Джона Сноу. Материал для нее собирали по всей республике — жители пожертвовали почти полтора килограмма серебра.

Мартин попросил прощения, что не смог получить награду лично, но заверил, что будет ею дорожить, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее такой народный "Оскар" якутяне уже вручали Леонардо Ди Каприо, который все никак не мог дождаться настоящей статуэтки.