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4 октября 201902:27

СМИ: посол США в Киеве была отозвана после жалобы адвоката Трампа

Global Look Press

Американское издание The Wall street Journal сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении Джозефа Байдена.

Источники издания утверждают, что информацию о том, что дипломат пыталась подорвать попытки Белого дома убедить власти Украины провести расследование в отношении бывшего вице-президента США, предоставляли Дональду Трампу его союзники, не входящие в администрацию США, а также личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани. По их данным, сотрудникам Госдепартамента США дали понять, что Трампа отзыв посла на Украине является одной из приоритетных задач.

Также издание приводит слова Рудольфа Джулиани, который заявил, что в преддверии отзыва Мари Йованович он говорил президенту США, что в личных беседах дипломат выражала недовольство Дональдом Трампом. Адвокат также выразил уверенность в том, что Мари Йованович препятствовала проведению расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына Хантера.

На минувшей неделе Белым домом была обнародована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором президент США подтвердил, что отозвал посла, поскольку был очень ею недоволен. В частности, он сказал, что бывший посол Соединенных Штатов на Украине – "неприятный человек".

Марий Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в качестве посла Соединенных Штатов в мае текущего года. В ближайшие дни она даст показания по телефонному разговору лидеров США и Украины в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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