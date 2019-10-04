Баскетбол. "Химки" одержали победу на старте Евролиги, у Шведа 22 очка

В матче первого тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" на домашнем паркете одержали победу над тель-авивским "Маккаби" – 89:83 (24:21, 24:19, 27:21, 14:22).

У победителей встречи самыми результативными стали Алексей Швед (22 очка), Энтони Гилл (18) и Янис Тимма (17), а у гостей больше всех набрали Тарик Блэк и Омри Касспи – 17 и 13 очков соответственно.

В параллельной игре испанский "Реал" переиграл турецкий "Фенербахче" (81:77), "Бавария" взяла верх в противостоянии с "Миланом" (78:64), а "Црвена Звезда" уступила "Панатинаикосу" (82:87).

Также в рамках первого тура в пятницу, 4 октября, состоятся матчи: "Валенсия" – ЦСКА, "Альба" – "Зенит", "Жальгирис" – "Баскония", "Анадолу Эфес" – "Барселона" и "Вийербан" – "Олимпиакос".