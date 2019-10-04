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4 октября 201903:10

Россия предложила перенести работу Первого комитета ООН из США в Европу

Из-за невыдачи Соединенными Штатами виз трети российской делегации Россия предложила с 2020 года перенести в Вену или Женеву заседания Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в связи с тем, что значительной части российской делегации, которая должна была принять участие в работе комитета в четверг, 3 октября, не были выданы визы, он предложил взять паузу в его работе. Дипломат подчеркнул, что возобновить официальную сессию российская сторона готова после того, как только будут выданы визы всей, без исключений, российской делегации.

Дмитрий Полянский напомнил, что, согласно положениям соглашения 1947 года о штаб-квартире ООН, США обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям Всемирной организации всех без исключения официальных представителей государств-членов и выдавать им визы безвозмездно и в возможно краткий срок. Дипломат напомнил, что право принимать у себя штаб-квартиру ООН — привилегия, дарованная США в обмен на указанные гарантии, и у Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств — членов ООН в проводимых под ее эгидой мероприятиях.

Как сообщалось, ранее американскую визу не выдали ряду представителей российской делегации на Генассамблее ООН, среди которых — глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и десять сотрудников МИД РФ.

 

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