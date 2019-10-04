"Рейнджерс" – "Виннипег". Панарин открыл счет своим голам в новом сезоне. Видео

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Виннипег Джетс" набрал два очка по системе "гол+пас".

Панарин на 27-й секунде второго периода вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1. Ему ассистировали Мика Зибанеджад и Джейкоб Труба. Для россиянина эта шайба стала первой в сезоне. Помимо гола, Панарин записал на свой счет результативную передачу.