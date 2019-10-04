Мнение президента России произвело впечатление на Грету Тунберг

После того, как президент России Владимир Путин прокомментировал выступление шведской школьницы и экоактивисти Греты Тунберг с трибуны ООН, девушка сменила статус в своем профиле Twitter на "Добрая, но плохо информированная девочка" (A kind but poorly informed teenager).

Накануне Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу выступления Греты Тунберг, поскольку, по его мнению, использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей неправильно. При этом российский лидер выразил уверенность в том, что Грета — добрая и очень искренняя девочка, предположив что ей никто не объяснил, что современный мир сложен и многообразен.

Ранее статус Греты в сервисе мигроблогов гласил: "Очень счастливая девочка, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее". Именно так отреагировал на ее выступление в ООН президент США Дональд Трамп, напоминает РИА Новости.

Шведская школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к парламенту страны с требованиями к властям Швеции усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива девушки переросла в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.

В соответствии с заключением Межправительственной группы экспертов по изменению климата, человечеству необходимо значительно снизить выбросы углекислого газа, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. До сих пор только свои обязательства по снижению выбросов официально подтвердили лишь 12 стран.