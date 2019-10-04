"Тампа" обыграла "Флориду", у Кучерова и Сергачева пять очков на двоих

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали-Арены" обыграла команду "Флорида Пантерз" со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

У победителей встречи голами отметились Никита Кучеров (7-я минута), Кевин Шаттенкирк (31), Ондржей Палат (50), Патрик Марун (54) и Эрик Чернак (60, ПВ), а у гостей шайбы забросили Майк Хоффман (23) и Винсент Трочек (49).

Кучеров, помимо гола, записал на свой счет одну результативную передачу, а его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев – три передачи, за что и был признан третьей звездой матча.

Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи, а у вратаря "Пантерз" Сергея Бобровского 25 сэйвов.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" в воскресенье, 6 октября, вновь сыграет с "Флоридой". Только на этот раз встреча пройдет на льду арены "BB&T-центр" в городе Санрайз.