Украина продолжает уничтожать обучение на русском языке

На Украине с сентября следующего года обучение в русскоязычных школах переведут исключительно на украинский язык. Об этом заявили в министерстве образования Украины, несмотря на обещания новых властей перепроверить закон.

А в 2023 году такой же сценарий ждет школы, где обучаются представители других языковых меньшинств из Евросоюза.

Весной бывший президент Пётр Порошенко подписал закон о государственном языке, который предусматривает использование исключительно украинского практически во всех сферах жизни.

Новый лидер страны Владимир Зеленский обещал выяснить, соответствует ли данный закон Конституции. По данным соцопросов, русский язык называют своим родным почти 30 процентов проживающих на Украине, отмечает телеканал "Россия 24".