В Шотландии принят законопроект, который запрещает родителям шлёпать своих детей

Идею закона поддержало большинство в региональном парламенте. Сообщается, что закон вступит в силу через год после получения королевской санкции. Шотландия – первый из регионов Соединенного королевства с подобным запретом для родителей в воспитательном процессе.

В остальных частях Великобритании шлепать детей в разумных пределах – разрешено в дисциплинарных целях, сообщает телеканал "Россия 24". Однако только родителям. В школах такое наказание запрещено. Противники законопроекта уже выразили возмущение: мол, тысячи родителей пострадают только за то, что пытаются добиться от своих детей послушания.