В Петербурге локализован пожар на складе пластиковых изделий

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар на Софийской улице. В МЧС пояснили, что горел одноэтажный металлический склад с пластиковой продукцией. При пожаре полностью обрушилась кровля на полутора тысячах квадратных метров.

Общая площадь возгорания составила почти 4 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Затем ранг пожара был снижен до второго. В тушении заняты 125 человек и 31 единица техники. Информации о жертвах и пострадавших нет, сообщает телеканал "Россия 24".