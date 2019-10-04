Визит Медведева на Кубу: вектор на сближение остается неизменным

Народы России и Кубы связывает многолетняя дружба. О том, как развиваются отношения двух стран, во время визита на Остров Свободы рассказал Дмитрий Медведев. По итогам переговоров стороны подписали ряд соглашений.

Гимны России и Кубы перед величественной стелой в самом центре Гаваны. Официальный визит Дмитрия Медведева на остров начался с возложения венков к монументу Хосе Марти — национальному герою, которого здесь называют "Апостолом революции". Это традиция для всех делегаций, которые посещают республику.



Встречи в узком и расширенном составе получились динамичными, потому что взгляды у России и Кубы на ситуацию в мире во многом схожи. Наша страна поддерживает Остров Свободы в условиях жесткого экономического давления со стороны США. И это взаимодействие, как показала нынешняя встреча, имеет предельно конкретный характер.

"В последние месяцы ужесточилась экономическая блокада Кубы со стороны США, налицо стремление создать токсичную атмосферу вокруг экономического сотрудничества с Кубой, отпугнуть экономических инвесторов, а по сути, провести энергетическую блокаду острова, — заявил Дмитрий Медведев. — Опыт Кубы в течение практически шести десятилетий противодействия эмбарго свидетельствует о том, что такие попытки все равно ничего не достигнут, как не достигнут никакого успеха и попытки давить на нашу страну. Мы категорически выступаем против экономической, торговой, финансовой блокады Кубы. Мы полностью поддерживаем справедливые требования Гаваны о прекращении этой блокады. У Кубы в нашей стране есть верные друзья. Наша страна является надежным партнером тех, для кого понятие суверенитета, независимости — основа национального характера и государственной политики".

Председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, в свою очередь, выразил строго отрицательную позицию относительно антироссийских санкций, которые ввели США и их союзники, а также расширения НАТО. Он назвал Россию братской страной.

"Я поблагодарил Дмитрий Медведева за стойкую и неизменную позицию России в борьбе против экономической, торговой и финансовой блокады навязанной США Кубе, и я объяснил, как блокада ужесточилась в последние время в целях препятствия поступлению энергоресурсов в нашу страну", — сказал глав кубинского Госсовета.

Российско-кубинские переговоры завершились подписанием восьми соглашений и протоколов, некоторые из них кубинские и российские политики встречали аплодисментами. И это прежде всего проект по железным дорогам стоимостью около двух миллиардов евро.

В рамках визита у Дмитрия Медведева была встреча и с первым секретарем Центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро. Знаковый диалог за закрытыми дверями. Российский премьер также возложил венок к могиле неизвестного борца за независимость Кубы, а затем принял участие в открытии памятной доски в честь российских специалистов, которые занимались реставрацией знаменитого Капитолия, там раньше находился парламент Кубы. Здание называют одним из самых впечатляющих в Латинской Америке. Российские мастера восстановили статую Республики и покрыли позолотой купол Капитолия. Получилась работа во всех смыслах на высоте. И так же в превосходной степени кубинцы говорят о нынешнем визите российской делегации.

Визит Дмитрия Медведева на Кубу означает прежде всего укрепление стратегического партнерства России с этой республикой, которое является одним из приоритетов внешней политики нашей страны во всем латиноамериканском регионе. Соглашения, которые были подписаны во Дворце революции, придают российско-кубинским отношениям дополнительный импульс сразу по нескольким направлениям. Но самое главное — общий вектор на сближение остается неизменным.