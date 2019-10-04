На "Арктике" запущен атомный реактор

На новом российском атомном ледоколе запущены два атомных реактора по 175 мегаватт каждый. Они входят в реакторную установку судна. В реакторах началась управляемая цепная реакция, ядерная установка вышла на минимальный уровень мощности.

Основное преимущество новой силовой установки РИТМ-200, установленной на ледокольном атомоходе "Арктика", это компактность и экономичность, поясняет РИА Новости. Это обеспечивается уникальной энергоэффективной интегральной компоновкой установок, основное оборудование которых находится непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.

Универсальный атомный ледокол ЛК-60Я "Арктика" проекта 22220 построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В эксплуатацию он будет введен в 2020 году. В августе 2019 года подписан контракт на строительство еще двух аналогичных атомных судов – "Урал" и "Сибирь". Их водоизмещение составит 33,5 тысячи тонн при длине 173,3 метра и ширине 34 метра.

Ледоколы будут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут проводить суда с углеводородами через льды. Это обеспечит поставки сырья с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов, а также с шельфа Карского моря в Азиатско-Тихоокеанский регион.