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4 октября 201908:57

Артемий Панарин. Мне было важно забросить в первом матче

twitter.com/NYRangers

Дебют российского нападающего Артемия Панарина в составе "Нью-Йорк Рейнджерс" стал успешным. В матче регулярного чемпионата НХЛ Артемий забросил шайбу в ворота "Виннипег Джетс" и сделал голевую передачу.

На 21 минуте встречи Панарин отличился сам, а через пять минут ассистировал Джейсону Трубе. Команда Панарина добилась успеха со счетом 6:4. "Для меня было очень важно забить этот гол. Первая игра оказалась действительно напряженной. Я очень счастлив, что мне это удалось сделать", — приводит слова нападающего РИА Новости.

Артемий Панарин пришел в "Нью-Йорк Рейнджерс" прошлым летом из "Коламбус Блю Джекетс", за который он отыграл два сезона. Также российский нападающий провел два сезона в "Чикаго Блэкхоукс".

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