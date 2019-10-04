Молодые талантливые красноярцы получили гранты на реализацию собственных идей

Завершилась осенняя сессия конкурса "Красноярск-2020", в котором приняли участие более 170 молодых красноярцев от 14 до 30 лет. По итогам лучшие получили ранты на реализацию собственных идей. Максимальная сумма финансирования — 30 тысяч рублей.

На защиту было отобрано 80 проектов, сообщает "Вести Красноярск". Девятнадцать проектов на самые разнообразные темы - медиаобразование, создание креативных арт-пространств, проведение молодёжных квестов и многое другое включала в себя "Свободная номинация". В общей сложности поддержку получили пятьдесят три проекта. Они должны быть завершены до 10 декабря текущего года. За ходом реализации проектов можно следить на сайте Территория2020.рф”.