Может, еще удастся договориться: проверка в онкоцентре на Каширке завершится 10 октября

Набирает обороты конфликт в московском онкоцентре имени Блохина. Уже уволены четыре специалиста. Заявления подписаны. О проблемах в клинике стало известно в конце августа 2019 года. После конфликта с руководством о возможном уходе заявляли больше 30 медиков.

Институт детской онкологи и гематологии Блохина. Обычный будний день: никаких изменений в работе с пациентами нет, несмотря на то, что накануне руководство центра подписало четыре заявления об увольнении сотрудников. Еще три остаются на рассмотрении.

Группа ушедших врачей заверяла: они составили график увольнений, чтобы не нарушать работу с пациентами. Но в институте утверждают: несмотря на разные даты заявлений, по факту уже с 30 сентября на работу эти сотрудники не выйдут. Поэтому в помощь институту Блохина своих специалистов направили другие онкоцентры. Медицинское сообщество солидарно: оставлять пациентов нельзя ни при каких обстоятельствах.

"С тремя людьми мы еще разговариваем, может, получится договориться. А с пациентами никаких проблем не будет. У нас даже увеличится количество людей. Дежурства — в круглосуточном режиме. С ситуацией разобрались", — заверяет советник директора НИИ детской онкологии и гематологии аппарата управления ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России, профессор, академик РАМН Владимир Поляков.

Главная претензия уволившихся врачей сводится к личности нового руководства института. Летом 2019 года на должность директора пришла Светлана Варфоломеева. Но вот "сработаться" с ней смогли не все. Что же касается оставшихся пациентов, ответственность на них врачи переложили на онкоцентр.

"Кому останутся пациенты, будут думать те, кто там остался, — наши оппоненты. Нас уверяют, что они такие профессионалы, что они легко с этой ситуацией справятся. Я надеюсь на это. Мы за них ответственность чувствуем, что мы могли эти месяцы сделать – сделали", — добавляет замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максим Рыков.

Коллеги-врачи такую позицию считают опасной. Более того, претензии Максима Рыкова остальные сотрудники института не разделают. По словам врачей, которые продолжают работу в центре и увольняться не собираются, никаких существенных изменений с приходом нового руководства не произошло. Конфликтовать у них вообще нет времени — слишком много дел и пациентов. А идеи директора по развитию института они поддерживают.

"Да ничего не изменилось. Она только предложила концепцию. Еще даже ничего не реализовано. Более того, многие процедуры для пациентов с ее приходом стали бесплатными", — говорит заведующий хирургическим отделением отдела общей онкологии Анатолий Казанцев.

В администрации института уверены: все дело в личных амбициях врачей и нежелании работать под руководством человека извне. Ведь остальные претензии просто-напросто не обоснованы. Снижение зарплаты действительно было. Но всего на один месяц — сейчас проблема устранена. Палату с плесенью, о котором также говорили уволившиеся, уже давно закрыли.

А конференции, о которых говорили, как о "ненужных мероприятиях", важная часть научной деятельности врачей.

"Нам вообще непонятно, почему все так вывернули. У нас с врачами никакого конфликта нет. Мы занимаемся важным делом — лечением детей. А эти обвинения нам непонятны, они же просто мешают работе", — констатировал заместитель директора по организации медицинской деятельности — главный врач клинических институтов ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России Игорь Дорошев.

Что же касается пяти новых корпусов, то большинство из них уже достроены. И хотя их строительство действительно затянулось, до конца 2019 года все здания сдадут в эксплуатацию. К работе в них врачи, штат специалистов увеличат минимум на сто позиций, смогут приступить уже в следующем году.

"Это огромная территория, 250 коек для больных", — поясняет заместитель директора по капитальному строительству ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина" Минздрава России Александр Блау.

Сейчас в непростой ситуации с увольнением врачей разбирается специальная комиссия, которую создали при Минздраве. Они проверяют документацию, финансовую отчетность и ремонтную деятельность. Работа комиссии продолжится до 10 октября.