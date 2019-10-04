Минобрнауки планирует выделить 100 миллионов рублей отстающим вузам регионов

Забайкальские вузы могут получить федеральную помощь как отстающие. С предложением выделить отстающим вузам регионов России 100 миллионов рублей выступило Минобрнауки РФ.

Как уточняет ГТРК "Чита", для получения средств необходимо пройти конкурс. На первом этапе будут составлены списки университетов, которые не показали эффективной работы, не получают дополнительное финансирование, а также не участвуют в крупных федеральных проектах. Для этих вузов сформируют критерии отбора. Во второй части конкурса проведут анализ причин отставания вузов, социально-экономического состояния субъектов и предложат разработку эффективных моделей управления университетами.

Конкурс завершится 23 октября.