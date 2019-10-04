Муж отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены

Суд в Северной Каролине обязал мужчину выплатить деньги мужу его любовницы.

В суд обратился обманутый супруг Кевин Ховард. Он сообщил, что его брак продлился 12 лет, но однажды жена попросила его о разводе. Пара ходила к семейному психологу, но это не помогло. Тогда мужчина нанял частного детектива и узнал, что жена изменяет ему с коллегой.

Тогда Ховард подал в суд на любовника за "целенаправленные вмешательства в брачные отношения". Как сообщает РИА Новости, в большинстве американских штатов закон отметили, однако он продолжает действовать в Миссисипи, Нью-Мексико, Южной Дакоте, Юте и Северной Каролине, а также на Гавайских островах. Теперь любовник жены должен заплатить 750 тысяч долларов.