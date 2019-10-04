Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Пекине

В столице Китая продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 3,5 миллиона долларов. Полуфиналистом соревнований стал российский теннисист Карен Хачанов.

В четвертьфинале Карен играл с итальянцем Фабио Фоньини. Поединок продолжался 1 час 46 минут и завершился победой россиянина 3:6, 6:3, 6:1.

Соперник Хачанова определится в матче между австрийцем Домиником Тимом и британцем Энди Марреем. Турнир продлится до 6 октября.