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4 октября 201910:18

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Пекине

EPA

В столице Китая продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 3,5 миллиона долларов. Полуфиналистом соревнований стал российский теннисист Карен Хачанов.

В четвертьфинале Карен играл с итальянцем Фабио Фоньини. Поединок продолжался 1 час 46 минут и завершился победой россиянина 3:6, 6:3, 6:1.

Соперник Хачанова определится в матче между австрийцем Домиником Тимом и британцем Энди Марреем. Турнир продлится до 6 октября.

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