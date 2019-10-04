Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек

Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Среди троих выживших — оба пилота воздушной машины, из кабины их пришлось доставать спасателям. Всего на борту самолета авиакомпании Ukraine Air Alliance, перевозившего 10 тонн груза, находились восемь человек — семеро членов экипажа и пассажир.

Рассматриваются две версии ЧП — нехватка топлива и ошибка пилота, поскольку на посадку экипаж заходил в густом тумане. Примерно в 13,7 километра от аэропорта Ан-12 пропал с радаров, а спустя несколько минут приземлился близ кладбища у селения Сокольники.

Самолет, который впервые поднялся в небо 51 год назад, получил серьезные повреждения.