17 ножевых: учительницу-героиню наградили медалью

Пермскую учительницу начальных классов, вставшую на защиту детей во время нападения двух подростков с ножами, наградили медалью "Доблесть и отвага" Следственного комитета России.

Награду Наталье Шагулиной вручил руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев. При этом он подчеркнул, что ее подвиг, самоотверженность, личная смелость, готовность пожертвовать собой ради детей являются высочайшим примером истинного патриотизма, высокой гражданской и профессиональной ответственности, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент в пермской школе №127 произошел 15 января 2018 года. Придя в школу, двое подростков напали на учеников четвертого класса. Учительница попыталась защитить детей, в результате чего старшеклассники нанесли ей 17 ножевых ранений. Всего в ходе нападения пострадали 15 человек.

Одного из подростков суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам заключения, второй получил семь лет лишения свободы, также он должен будет наблюдаться у психиатра.

Весной 2018 года Шагулину по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова указом президента России Владимира Путина наградили медалью "За отвагу".