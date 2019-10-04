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4 октября 201912:49

Обмен, нормандский формат, "формула Штайнмайера": комментарии Кремля

EPA

Обмен между удерживаемыми лицами с Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление МИД Украины о возможности проведения нового обмена на следующей неделе. По словам Пескова, работа в этом направлении продолжается, и все зависит от готовности двух сторон. В начале сентября обмен был проведен по формуле "35 на 35". На Украине был отпущен из-под стражи журналист Кирилл Вышинский.

Кроме того, Песков сообщил, что подготовка к саммиту в нормандском формате ведется на уровне помощников президентов и соответствующих ведомств. Он не стал называть конкретные сроки, так как речь идет о четырех главах государств, которые имеют насыщенный график. "Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем", — цитирует Пескова РИА Новости.


Также Кремль считает позитивным подтверждение Украиной согласия на "формулу Штайнмайера" по Донбассу. Песков напомнил, что Киев согласился с этой формулой еще несколько лет назад (тогда это сделал Петр Порошенко). "Сейчас это согласие было подтверждено, и это позитивное подтверждение", — сказал Песков.

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