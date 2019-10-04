У российской границы замечены более сорока самолетов-шпионов

Российская противовоздушная оборона зафиксировала 42 летательных аппарата-разведчика у границ РФ за минувшую неделю. 27 раз дежурным истребителям приходилось подниматься на перехват шпионов, которые слишком близко приближались к воздушному пространству страны.

Так, например, сразу два разведывательных самолета вооруженных сил США были замечены недалеко от Крыма и Краснодарского края 2 октября. Речь идет о P-8A Poseidon и EP-3E Orion. Они вылетели с авиабаз в Греции и Италии и около трех часов кружили над Черным морем. При этом ближе чем на 30 километров к российской границе американские шпионы старались не подлетать, уточняет агентство "Интерфакс".