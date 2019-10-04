Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не сможет выступить на проходящем в Катаре чемпионате мира по легкой атлетике. Причина – травма спортсменки. Ранее Дарья пропустила зимний сезон.

Дарья Клишина не смогла залечить травму передней поверхности бедра. Тренерский штаб принял решение о снятии Дарьи с соревнований. "К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться. Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков", -приводит слова Клишиной ТАСС.

В прыжках в длину должны были принять участие две российские спортсменки – Дарья Клишина и Елена Соколова. Но после снятия Клишиной, в сектор выйдет только Соколова.