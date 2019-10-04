Китайская система предупреждения о ракетном ударе заработает своевременно

Система предупреждения о ракетном нападении, которую Китай строит при помощи России, будет запущена своевременно. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кроме того, он добавил, что между Москвой и Пекином налажено продвинутое партнерство. Оно касается даже самых чувствительных областей: например, военно-технического сотрудничества, обеспечения безопасности и обороны страны, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, 3 октября на пленарной сессии клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что Россия помогает КНР строить собственную систему предупреждения о ракетном нападении. Она кардинально повысит обороноспособность страны, уверен российский президент.