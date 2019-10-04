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4 октября 201913:08

Красноярские школьники вставили в порно фото пожилой учительницы и выложили в Сеть

фото ТАСС

Старшеклассники одной из школ Красноярска очень зло "пошутили" над 64-летней учительницей: они смонтировали порновидео с похожим на нее персонажем и выложили его в Сеть.

Официальный представитель управления образования города Евгения Тимашева на своей странице в "Фейсбуке" задалась вопросом: "Есть ли границы у детских шалостей?.. Кажется, ученики (или те, кто выдает себя за детей) достигли дна и ещё умудрились снизу постучать".

Местные СМИ отмечают, что ролик распространяется с фейкового аккаунта, и пока трудно установить, кто именно его смонтировал, но он "гуляет" по аккаунтам красноярских пользователей.

В пресс-службе краевого главка МВД РИА Новости сообщили, что по факту распространения в соцсетях порочащих сведений проводится проверка.

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