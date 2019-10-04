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4 октября 201913:17

Боец ММА Новоселов поборол медведя

фото: instagram.com/Максим Новоселов

Российский боец смешанного стиля Максим Новоселов провел необычный поединок. Соперником 46-летнего Новоселова стал медведь. Схватка завершилась победой Максима.

Максим Новоселов, вес которого составляет 130 кг, готовится к поединку с Дмитрием Смоляковым. Встреча пройдет 12 октября в Москве в рамках турнира Fight Nights Global 94, сообщает Чемпионат.com. В ходе подготовки к поединку Максим поборолся с медведем и вышел победителем.

 

 

В 1993 году Максим Новоселов был осужден на 14 лет за убийства. Отбыв наказание Максим вернулся в единоборства. Он провел в формате ММА 11 боев, в которых одержал 9 побед.

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